banca clandestina no alla scarcerazione degli indagati il riesame conferma le accuse

Notizia in breve

Il tribunale del Riesame ha confermato le misure cautelari per gli indagati coinvolti in una banca clandestina che gestiva circa cento milioni di euro all'anno. La struttura operava senza autorizzazione e non spostava fisicamente il denaro tra paesi. La richiesta di scarcerazione degli indagati è stata respinta. Le indagini hanno evidenziato la presenza di un’organizzazione attiva nel settore finanziario illecito. La decisione è definitiva e non sono previste modifiche alle misure restrittive.