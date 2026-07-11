Banca clandestina no alla scarcerazione degli indagati Il Riesame conferma le accuse
Il tribunale del Riesame ha confermato le misure cautelari per gli indagati coinvolti in una banca clandestina che gestiva circa cento milioni di euro all'anno. La struttura operava senza autorizzazione e non spostava fisicamente il denaro tra paesi. La richiesta di scarcerazione degli indagati è stata respinta. Le indagini hanno evidenziato la presenza di un’organizzazione attiva nel settore finanziario illecito. La decisione è definitiva e non sono previste modifiche alle misure restrittive.
Prato, 11 luglio 2026 - Misure cautelari confermate per i presunti promotori della banca clandestina che riusciva a smuovere fino a cento milioni di euro all'anno senza spostare fisicamente il denaro da una paese all'altro. E' quanto ha deciso il tribunale del Riesame che ha rigettato i ricorsi presentati dai legali di undici dei 57 indagati finiti in carcere o agli arresti domiciliari. Solo per uno il Riesame ha concesso l'alleggerimento della misura cautelare, dai domiciliari all'obbligo di firma. L’impianto accusatorio . Il Riesame ha accolto in pieno la ricostruzione fornita dalla Dda di Firenze (pm Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli )... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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