La 22enne sfregiata alla fermata della metro a Milano | Mi ha rovinato la vita come lavoro con questa faccia?

Una ragazza di 22 anni è stata aggredita il 9 luglio alla fermata della metropolitana di Milano, subendo uno sfregio al volto che potrebbe essere permanente. La giovane ha dichiarato di temere di non riuscire più a trovare un’occupazione a causa delle conseguenze della ferita. L’incidente si è verificato alla stazione Duomo e ha causato danni visibili al volto della vittima.

La 22enne aggredita il 9 luglio alla stazione Duomo della metropolitana di Milano ha rimediato uno sfregio, forse permanente, al volto. La ragazza ora teme di non riuscire più a trovare un lavoro per questa ferita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giovane sfregiata in metro a Milano: arrestato un 27enne

Notizie e thread social correlati

«Mi ha rovinato la vita», parla la 22enne sfregiata in metro a Milano: «Come uscirò di casa con questa faccia?»Una giovane donna di 22 anni ha subito un’aggressione con un coltello in metropolitana a Milano, riportando gravi ferite sul volto.

Parla la ragazza sfregiata a Milano: «Mi ha rovinato la vita, con questa faccia fatico a uscire di casa. Come farò a lavorare?»Una ragazza è stata ferita con una lama che le ha aperto un taglio lungo la guancia, coperto da un grande cerotto.

Temi più discussi: Ragazza sfregiata in metropolitana a Milano, il gip convalida l'arresto di Mohammed Saidi: Evidente pericolosità sociale; Sono musulmano, cosa guardi e aggredisce e sfregia al volto 22enne in metro M3 a Milano, 27enne arrestato; Il racconto della ragazza sfregiata a Milano: Ho temuto di morire; Uomo sfregia una 22enne sulla banchina del metrò in Duomo.

Sul femminicidio di Luigia Fortunato e sulla 22enne sfregiata in metro a Milano c’è un silenzio assordante da parte delle solite note il cui comportamento non fa altro che confermare che si può essere femministi e difensori delle donne a giorni alterni. x.com

Milano, uomo sfregia una 22enne sulla banchina del metrò in Duomo: Cosa guardi? Sono musulmano reddit

La 22enne sfregiata alla fermata della metro a Milano: Mi ha rovinato la vita, come lavoro con questa faccia?La 22enne aggredita il 9 luglio alla stazione Duomo della metropolitana di Milano ha rimediato uno sfregio, forse permanente, al volto ... fanpage.it

Milano, il caso della 22enne sfregiata alla stazione Duomo: Non c'è prova di un movente religiosoL’Antiterrorismo vuole approfondire il passato dell’algerino che ha sfigurato la ragazza alla fermata del metrò. Il suo arrivo da clandestino in Italia, poi l’arresto per aver danneggiato alcune auto ... ilgiorno.it