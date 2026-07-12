Kate Middleton ha scelto un abito verde firmato Emilia Wickstead per il suo omaggio a Wimbledon. L’abito richiama il colore del manto erboso del torneo e mostra il suo stile elegante. La designer neozelandese ha sede a Londra e questa creazione si inserisce tra le sue collezioni. La duchessa ha optato per un look sobrio e raffinato, in linea con l’occasione e il contesto sportivo.

L'abito è firmato Emilia Wickstead, la designer di origine neozelandese che ha a Londra il suo quartier generale. Si tratta di una creazione su misura basata su un modello presente in catalogo etichettato come verde oliva, una sfumatura che, anche a giudicare da alcuni scatti della principessa all'interno dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, si sposava benissimo con il contesto. Il vestito sfoggiato da Kate Middleton è costruito sul contrasto tra i drappeggi della parte superiore e la linea pulita della gonna midi. A dare un pizzico di regalità all'outfit ci pensava quella mantellina che si librava nell'aria a ogni movimento della reale, un dettaglio sartoriale che dava movimento alla mise giocando anche sull'asimmetria dell'altra manica, corta e ampia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Kate Middleton, l'omaggio a Wimbledon passa da un sofisticato abito verde come il manto erboso che ha reso celebre il torneo

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Kate Middleton SHOCKS Fans At Wimbledon By Handing Out Tickets Ahead Of Tennis Matches

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