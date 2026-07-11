A Wimbledon 2026, la Duchessa di Cambridge ha indossato un abito rosso caramella, distinguendosi tra le consuete tonalità del torneo. Nel corso degli anni, il Centrale ha ospitato abiti di vari colori, dal bianco al verde, passando per gialli e pastello, ma questa scelta ha rappresentato un'eccezione rispetto agli schemi tradizionali del galateo britannico. La presenza della Duchessa ha attirato l’attenzione sulla sua scelta di stile.

Il Centrale di Wimbledon ha visto sfilare, negli anni, ogni sfumatura del galateo britannico: bianchi immacolati, verdi da prato inglese, gialli solari, tailleur color pastello. Sabato 11 luglio 2026, per la finale femminile del torneo più esclusivo del circuito, Kate Middleton ha deciso che era tempo di cambiare copione, perché i fotografi e appassionati di stile Reale si aspettavano forse l’ennesima variazione su un tema ormai familiare. Invece la Principessa del Galles è arrivata avvolta in un rosso fragola acceso, quasi da caramella, molto diverso da quelli che ha sfoggiato negli anni durante gli eventi sportivi cui ha partecipato. Il look di Kate a Wimbledon 2026 per la finale femminile. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton a Wimbledon 2026, l’abito rosso caramella che rompe tutti gli schemi

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Kate Middleton a Wimbledon: i look ieri e oggi

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A Wimbledon Kate Middleton indossa un abito rosso «pomodoro brillante», il colore più cool dell’estate britannicaDurante l’evento di Wimbledon, la Duchessa di Cambridge ha indossato un abito rosso di tonalità “pomodoro brillante”.

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