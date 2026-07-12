Kate Middleton ha indossato un abito verde firmato Emilia Wickstead durante la finale di Wimbledon. Il vestito, ispirato al colore del manto erboso del torneo, ha attirato l’attenzione delle celebrità presenti. Wickstead, designer neozelandese con sede a Londra, ha realizzato una creazione su misura per l’evento. La duchessa ha scelto un look elegante e sobrio, perfettamente in linea con l’atmosfera della finale.

L'abito è firmato Emilia Wickstead, la designer di origine neozelandese che ha a Londra il suo quartier generale. Si tratta di una creazione su misura basata su un modello presente in catalogo etichettato come verde oliva, una sfumatura che, anche a giudicare da alcuni scatti della principessa all'interno dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, si sposava benissimo con il contesto. Il vestito sfoggiato da Kate Middleton è costruito sul contrasto tra i drappeggi della parte superiore e la linea pulita della gonna midi. A dare un pizzico di regalità all'outfit ci pensava quella mantellina che si librava nell'aria a ogni movimento della reale, un dettaglio sartoriale che dava movimento alla mise giocando anche sull'asimmetria dell'altra manica, corta e ampia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Kate Middleton, l'omaggio a Wimbledon passa da un sofisticato abito verde come il manto erboso che ha reso celebre il torneo (e tutti i look delle celebrità presenti)

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Kate Middleton SHOCKS Fans At Wimbledon By Handing Out Tickets Ahead Of Tennis Matches

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