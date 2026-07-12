Kate Middleton indossa un abito rosso con cintura per il suo ritorno vivace alle finali di Wimbledon

Notizia in breve

Kate Middleton ha partecipato alle finali di Wimbledon indossando un abito rosso con cintura, attirando l’attenzione tra il pubblico e le telecamere. La presenza della duchessa ha interrotto momentaneamente l’atmosfera, caratterizzata dal verde del campo, e ha suscitato un’attenzione particolare tra gli spettatori. La sua visita ha rappresentato un ritorno di rilievo durante l’evento sportivo, senza che siano stati annunciati discorsi o annunci ufficiali.