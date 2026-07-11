Durante l’evento di Wimbledon, la Duchessa di Cambridge ha indossato un abito rosso di tonalità “pomodoro brillante”. Questo colore è stato indicato come tra i più in voga per l’estate britannica. La scelta del vestito si inserisce nel trend segnalato da un manuale di stile pubblicato prima del Royal Ascot 2026, che aveva raccomandato il tonalità vivace come il colore di tendenza per gli ambienti più eleganti.

A incoronare il bright tomato come il colore giusto per essere davvero à la page negli ambienti che contano ci aveva pensato il manuale di stile pubblicato alla vigilia dell’edizione 2026 del Royal Ascot. La guida aveva battezzato quel particolare punto di rosso come il «colore dell’anno» e, benché non avesse menzionato Kate Middleton esplicitamente, la memoria è subito andata a quel vestito firmato Alexander McQueen sfoggiato al concorso ippico di tre anni prima. Una mise che aveva decisamente lasciato il segno in mezzo a una distesa di look pastello. Nelle cinque giornate del Royal Ascot però la trend setter aveva di nuovo sparigliato le carte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - A Wimbledon Kate Middleton indossa un abito rosso «pomodoro brillante», il colore più cool dell’estate britannica

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Kate Middleton Breaks Royal Wimbledon Tradition

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