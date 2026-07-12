Kasia Smutniak ha condiviso sui social le prime immagini del suo nuovo documentario intitolato “MUSTANG”. La regista ha scritto semplicemente “Un film di Kasia Smutniak” sotto le foto. Il progetto nasce da una riflessione personale, legata a un’esperienza di abbandono. Le immagini pubblicate mostrano scene intime e paesaggi naturali, senza ulteriori dettagli sulla trama o sulla produzione.

Kasia Smutniak ha scelto i social per mostrare le prime inquadrature di “MUSTANG”, il suo nuovo documentario. Sotto, una scritta semplice: Un film di Kasia Smutniak. Un viaggio iniziato nel 2003 “MUSTANG” nasce da un’esperienza precisa: un viaggio compiuto nel 2003 insieme al compagno Pietro Taricone, scomparso nel 2010. Non è un caso se il progetto viene definito dalla stessa Smutniak come “profondamente personale”. È un lavoro maturato lentamente, negli anni, e che custodisce “una parte importante della sua vita”. Per ora la regista non è entrata nei dettagli tecnici o narrativi. Ma ha spiegato cosa le ha chiesto questo film: “MUSTANG mi ha trascinata dentro un viaggio che si compie solo se ci si abbandona completamente. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Kasia Smutniak annuncia “MUSTANG”: un viaggio personale che nasce dall’abbandono

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