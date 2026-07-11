Da qui l’inizio di un racconto intimo che attraversa oltre vent’anni di vita. Quando Kasia Smutniak e Pietro Taricone partono, non si conoscono da molto tempo, viaggiano con uno zaino e una piccola telecamera, raggiungendo un territorio che allora si trovava quasi completamente isolato, nel quale non esisteva neppure una strada. Proprio lì si scambiano una promessa: tornare un giorno e fare qualcosa per proteggere la cultura e le comunità del luogo. Gli eventi impediranno loro di mantenere insieme quell’impegno, ma molti anni dopo, però, la figlia Sophie riscopre le imagini di quel primo viaggio e quelle dei successivi ritorni compiuti dalla madre insieme a lei durante l’infanzia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kasia Smutniak torna alla regia con Mustang, il documentario dedicato al viaggio con Pietro Taricone

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