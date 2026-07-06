Juventus Women ufficiale l’arrivo di Annamaria Serturini | il comunicato e le prime dichiarazioni

Annamaria Serturini ha firmato un contratto con la Juventus Women fino al 2029. La società ha annunciato ufficialmente l’ingaggio dell’attaccante, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dell’accordo. La giocatrice ha rilasciato alcune dichiarazioni, ma non sono stati resi noti i contenuti. La firma rappresenta un’operazione di mercato per la squadra femminile, senza altre comunicazioni ufficiali sul trasferimento.

di Francesco Spagnolo Annamaria Serturini è una nuova calciatrice della Juventus Women. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 2029. Le sue parole. Altro nuovo acquisto per la Juventus Women. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, ora è anche ufficiale: Annamaria Serturini è una nuova calciatrice bianconera. L’attaccante classe 1998, che arriva a parametro zero dopo la fine del suo accordo con l’Inter, ha firmato un contratto fino al 2029. Di seguito il comunicato ufficiale della Vecchia Signora: « Nuovo acquisto in casa Juventus Women, che accoglie Annamaria Serturini all’interno del gruppo: la calciatrice azzurra ha firmato un contratto che la legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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