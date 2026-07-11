Juventus Women ufficiale l’arrivo di Bartel | il comunicato del club e le prime parole della spagnola

La Juventus Women ha annunciato l’ingaggio di Julia Bartel, centrocampista spagnola, con un contratto fino al 30 giugno 2029. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale per confermarne l’arrivo. La giocatrice ha espresso le sue prime parole dopo la firma, senza ulteriori dettagli pubblicati.

di Luca Fioretti Nuovo rinforzo internazionale per la mediana della Juventus Women: la spagnola Julia Bartel ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Grande colpo di mercato per la Juventus Women, che come anticipato da nei giorni scorsi rinforza in modo significativo il proprio centrocampo con un innesto di assoluto talento e prospettiva internazionale. Julia Bartel è ufficialmente una nuova giocatrice della Juventus. La calciatrice spagnola, nata nel 2004, arriva a Torino per portare dinamismo e qualità alla rosa bianconera. I vertici societari hanno blindato il giovane talento con un accordo a lungo termine, a dimostrazione della centralità della ragazza nel nuovo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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