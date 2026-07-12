La Juventus valuta nuovamente l'acquisto di Fikayo Tomori, difensore inglese già cercato in passato. La società è interessata al giocatore, apprezzato dal nuovo dirigente sportivo. La trattativa potrebbe riprendere in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di rafforzare la linea difensiva. Non sono state confermate ufficialmente offerte o accordi già raggiunti. La società continua a monitorare la situazione del calciatore e le possibilità di un trasferimento.

Cercato già in passato, la Juventus è pronta a fare un nuovo tentativo per Fikayo Tomori in vista della stagione che sta per prendere il via con l’inglese che piace molto al nuovo dirigente bianconero Frederic Massara. Milan, futuro in dubbio per Tomori (Ansa Foto) – calciomercato.it Tomori sembra essere in uscita dal Milan durante questa sessione di calciomercato con il classe 1997 che non è uno degli incedibili di Ruben Amorim. Frederic Massara, arrivato all’interno della società bianconera, conosce bene Tomori avendolo avuto al Milan durante l’annata che portò i rossoneri alla conquista dello scudetto nel 2022. L’inglese ritroverebbe Kalulu, francese passato in bianconero proprio dal Milan e anche lui protagonista della vittoria dello scudetto di quattro anni fa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Calciomercato.it - Juventus, spunta Tomori per rinforzare la difesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus: Baidoo, Kim e Ordonez per rinforzare la difesaLa Juventus sta valutando diversi profili per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Juan Jesus-Juventus, idea a zero per rinforzare la difesaLa Juventus sta considerando l'acquisto di Juan Jesus, libero da contratto, per rafforzare la linea difensiva.

Temi più discussi: Juve, caccia al play: spunta la pista Inao. Spalletti proverà anche a rilanciare Douglas Luiz; Spalletti, solo Ekhator a luglio: la Juventus deve accelerare, spunta Tomori per la difesa; Calciomercato Milan, torna l'idea Tomori per la Juventus: ecco cosa serve; Juventus, dopo Kalulu un altro difensore dal Milan: assalto a Tomori.

Spalletti, solo Ekhator a luglio: la Juventus deve accelerare, spunta Tomori per la difesaArriva il raduno della Juventus, ma Luciano Spalletti avrà solamente Ekhator come rinforzo nell'immediato. Intanto prende quota il nome di Tomori per la difesa, mentre attaccante e portiere mancano ... tuttomercatoweb.com

Tomori alla Juventus, nuove voci sul possibile colpo in difesa: come è andata la sua stagione al Milan? Il puntoLa Juventus valuta l'affidabilità di Fikayo Tomori per la difesa: le statistiche con il Milan confermano la costanza del centrale inglese ... juventusnews24.com