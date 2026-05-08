Juventus | Baidoo Kim e Ordonez per rinforzare la difesa

La Juventus sta valutando diversi profili per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione. Tra i nomi sul tavolo ci sono giocatori provenienti dal Manchester City, tra cui Baidoo, Kim e Ordonez. La società sta concentrando le proprie attenzioni su questi profili per migliorare il reparto arretrato, con l’obiettivo di rendere più competitivo il team. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono ancora conferme ufficiali.

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Restyling difesa: la Juventus punta i big del City e il sogno Kim. La dirigenza della Juventus ha messo nel mirino una serie di profili di alto livello per blindare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Baidoo, Kim e Ordonez per rinforzare la difesa Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Ordonez nuovo rinforzo per la difesa Juventus: come rinforzare la difesa?La Juventus guarda in casa Napoli per rinforzare la difesa in vista dell’estate 2026, puntando su un’occasione a parametro zero che piace... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bremer può partire e la Juve rifà la difesa: Spalletti vuole Kim, idee Aké e Stones; ?? Milan su Koné (Sassuolo) ma servono 35 milioni. Juve: piacciono Kim, Aké e Stones; La lista della Juventus per la difesa: 5 nomi. Dal sogno Kim ad Ordonez del Bruges; Calciomercato Juventus, la strategia per la difesa: tra sogni e promesse. Juventus, rivoluzione difesa: Spalletti chiede qualità ed esperienza, da Kim a Grimaldo tutti i nomi per il mercatoJuventus, rivoluzione difesa: Spalletti chiede qualità ed esperienza, da Kim a Grimaldo tutti i nomi per il mercato Ci sono numeri che raccontano solo una parte della storia. tuttojuve.com Juventus, Kim pensiero fisso di Spalletti: perché per il tecnico è superiore a Bremer, destinato all’addioIl difensore sudcoreano la richiesta in caso di partenza del brasiliano, sempre più probabile: per il tecnico con lui i bianconeri possono definitivamente cambiare passo ... sport.virgilio.it Juventus senza Champions I 3 rischi principali facebook #Meret- #Napoli verso la separazione, anche #Inter e #Juventus sulle sue tracce x.com