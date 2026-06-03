Juan Jesus-Juventus idea a zero per rinforzare la difesa
La Juventus sta considerando l'acquisto di Juan Jesus, libero da contratto, per rafforzare la linea difensiva. La società sta valutando questa opzione come possibile intervento a parametro zero. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma si continua a monitorare la situazione del difensore. La trattativa non ha ancora raggiunto uno stadio avanzato e nessuna decisione è stata presa.
La Juventus valuta rinforzi per la difesa e guarda anche alle possibili occasioni a parametro zero. Il club bianconero dovrà intervenire sul reparto arretrato, ma senza perdere di vista l’equilibrio economico. Per questo motivo, accanto a profili di grande livello, restano monitorati anche giocatori esperti e più accessibili. Tra i nomi finiti nelle valutazioni c’è anche Juan Jesus. Il difensore brasiliano è in scadenza di contratto con il Napoli e potrebbe lasciare il club azzurro al termine della stagione. La sua esperienza in Serie A e la possibilità di ingaggiarlo senza costi di cartellino lo rendono un’opzione da seguire. Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus sta ragionando su più soluzioni per completare la difesa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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