juan jesus juventus idea a zero per rinforzare la difesa

Notizia in breve

La Juventus sta considerando l'acquisto di Juan Jesus, libero da contratto, per rafforzare la linea difensiva. La società sta valutando questa opzione come possibile intervento a parametro zero. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma si continua a monitorare la situazione del difensore. La trattativa non ha ancora raggiunto uno stadio avanzato e nessuna decisione è stata presa.