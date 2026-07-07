Nuovo preparatore dei portieri per la Juventus? Dialoghi avviati per questo nuovo innesto | ecco di chi si tratta

La Juventus ha avviato i contatti per ingaggiare un nuovo preparatore dei portieri. La società sta pianificando un aggiornamento dello staff tecnico e ha puntato su una figura di rilievo nel settore. Tra i nomi presi in considerazione c’è Marco Savorani, noto nel panorama italiano. I colloqui sono in corso, ma non sono stati ancora definiti i dettagli dell’accordo.

di Luca Fiore La Juventus sta seguendo un nuovo preparatore dei portieri: il club bianconero ha già avviato i contatti per questo nuovo innesto. La Juventus sta pianificando un importante aggiornamento del proprio organico tecnico, con il mirino puntato su una figura rilevante nel panorama italiano: Marco Savorani. Il preparatore dei portieri, reduce dalla recente esperienza all’ Atalanta, dove ha concluso il proprio incarico con il vecchio staff nerazzurro, è diventato il profilo prioritario per blindare la porta bianconera. A riportarlo è Alfredo Pedullà. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Savorani possiede un solido legame professionale con il tecnico Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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