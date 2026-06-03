Juventus 2026 27 | le amichevoli in vista della prossima stagione

La Juventus ha annunciato le partite amichevoli in vista della stagione 202627. La squadra affronterà diverse squadre per prepararsi all’inizio del campionato e alla partecipazione in Europa League. La programmazione include incontri che si terranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di testare la condizione fisica e la compattezza del gruppo. La stagione si preannuncia diversa, con un clima di incertezza tra i tifosi e i giocatori.

La Juventus si prepara all’inizio della nuova stagione, un’annata che sarà diversa dalle altre vista l’ Europa League e il basso morale che circola a Torino. Il calciomercato, nonostante alcuni rifiuti e intoppi, si preannuncia infuocato, con i bianconeri che devono necessariamente rinforzare la propria rosa per tornare ad alti livelli. Mentre alcuni calciatori si preparano per il Mondiale e la dirigenza opera sullo sfondo per soddisfare le richieste di Spalletti, sono state ufficializzate le amichevoli estive della vecchia signora. Queste sfide saranno fondamentali per riunire il gruppo, integrare i nuovi acquisti e per prepararsi al meglio in vista dell’inizio della Serie A, previsto per il weekend del 22 e 23 agosto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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