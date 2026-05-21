L'ex capitano della Juventus è stato visto visitare il centro sportivo del club, un luogo dove ha trascorso molti anni della sua carriera. La visita è avvenuta in occasione del trentennale della vittoria dell’ultima Champions League conseguita dalla squadra. Durante la visita, sono stati condivisi alcuni momenti con i dipendenti e i giocatori del settore giovanile. La presenza di Del Piero ha attirato l’attenzione di alcuni tifosi e media presenti sul posto.

di Luca Fioretti Del Piero torna nel centro sportivo della Juventus per celebrare il trentennale dell’ultima Champions League vinta dai bianconeri. Un’improvvisa ondata di forte emozione e nostalgia ha travolto il mondo della Juventus. Nella giornata di oggi, infatti, Alessandro Del Piero si è visto nuovamente alla Continassa. Il leggendario numero 10 e storico capitano ha fatto ritorno nel centro sportivo della Vecchia Signora per una ricorrenza importantissima: domani ricorreranno esattamente i trent’anni dalla magica notte di Roma, giorno in cui i bianconeri conquistarono la loro ultima Champions League. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’ex fuoriclasse ha realizzato alcuni contenuti multimediali speciali, ideati per celebrare i grandi protagonisti di quella storica pagina del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero alla Continassa: i motivi e i retroscena dietro la visita al quartier generale dei bianconeri dell’ex capitano – VIDEO

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