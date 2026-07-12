Juventus al via alla stagione 2026 27 | i primi bianconeri arrivano alla Continassa c’è anche Douglas Luiz! – VIDEO

I primi giocatori della Juventus sono arrivati alla Continassa per iniziare la stagione 202627. Tra loro c’è anche il centrocampista Douglas Luiz. I calciatori si sono radunati al JTC, e da domani inizieranno le visite mediche e gli allenamenti ufficiali. La squadra si prepara così all’avvio delle attività sportive, con i tifosi che già seguono da vicino le prime fasi di preparazione.

di Marco Baridon I bianconeri si ritrovano al JTC per l’inizio del raduno: da domani visite mediche e i primi allenamenti sotto gli occhi dei tifosi. L’estate entra ufficialmente nel vivo anche in casa bianconera. Si riaprono le porte della Continassa per la Juventus, pronta a dare il via alla nuova stagione 202627. Per i calciatori della prima squadra è tempo di rimettersi al lavoro e concentrarsi sui primi fondamentali passaggi della preparazione estiva agli ordini dello staff tecnico. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il programma ufficiale prevede un ritrovo stasera per una cena al JTC per i giocatori bianconeri, che da domani cominciano ufficialmente la stagione 202627 tra visite mediche e primi allenamenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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