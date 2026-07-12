Un messaggio pubblicato sui social da Douglas Luiz ha alimentato le speculazioni su un possibile trasferimento alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, che dovrebbe presentarsi al raduno del 13 luglio, è stato protagonista di un biennio difficile all’Aston Villa. La sua presenza al ritiro anticipa un interesse concreto per il club bianconero, che punta a rinforzare il reparto con un giocatore che ha già mostrato qualità significative in passato.

Douglas Luiz è atteso alla Continassa per il raduno fissato al 13 luglio con l'obiettivo dichiarato di riprendersi la Juventus dopo un biennio complicato e lontano dagli standard che lo avevano consacrato all'Aston Villa., Il club bianconero, frenato dal rischio di una pesante minusvalenza in caso di cessione immediata, potrebbe valutarlo in ritiro sperando che Spalletti possa rigenerare il centrocampista brasiliano, il quale sta già lavorando intensamente durante le vacanze per presentarsi al meglio alla nuova stagione. A confermare la volontà di svoltare è lo stesso giocatore, che attraverso una storia Instagram ha lanciato un chiaro segnale di determinazione scrivendo "Concentrati sull'obiettivo". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, il messaggio social di Douglas Luiz è un indizio di mercato

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JUVE, TORNA DOUGLAS LUIZ

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