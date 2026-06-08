Sorloth alla Juve | countdown! Douglas Luiz nel caos | più di 7 i giocatori sul mercato | VIDEO di Eleonora Trotta

Un attaccante si avvicina alla Juventus, con un countdown in corso. La trattativa sembra ormai vicina alla conclusione. Nel frattempo, ci sono più di sette giocatori sul mercato, tra cui Douglas Luiz, coinvolto in una situazione di caos. Eleonora Trotta ha fornito aggiornamenti sulle diverse trattative in corso, evidenziando le varie dinamiche delle operazioni di mercato.

di Francesco Calabrò Sorloth alla Juve: il giocatore è sempre più vicino a vestire bianconero. Ma Eleonora Trotta ha fatto il punto anche su altre trattative. Ritorna il consueto appuntamento con il calciomercato sul canale Youtube di . Eleonora Trotta nella puntata di oggi ha fatto il punto sulle due trattative più calde in entrata: Sorloth e Kolo Muani. GUARDA IL VIDEO COMPLETO SU YOUTUBE Un passaggio anche sulle uscite. La giornalista ha chiarito il futuro di giocatori come Thuram e Douglas Luiz. Conferme sul fatto che Cambiaso e Gatti sono in uscita. Insomma, una panoramica generale su come si potrebbe muovere la Juventus nel corso delle prossime entrate sia per quanto riguarda gli acquisti che gli addii. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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SORLOTH ALLA JUVE: COUNTDOWN! Douglas Luiz nel caos: più di 7 i giocatori sul mercato

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