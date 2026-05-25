Nico Gonzalez, in prestito in Liga, si è distinto con prestazioni positive, mentre Douglas Luiz, in prestito all’Aston Villa, ha incontrato difficoltà. La Juventus sta valutando se riscattare i due giocatori, ma la loro stagione ha avuto esiti diversi. Gonzalez ha mostrato continuità, mentre Luiz ha faticato a trovare spazio e rendimento. La decisione sul riscat potrebbe influenzare le strategie di mercato del club.

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© Juventusnews24.com - Mercato Juve, riscatto in bilico per Nico Gonzalez e Douglas Luiz: farebbero comodo a Spalletti? Come è andata la loro stagione

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[alex_crook] Fonti italiane suggeriscono che la Juventus stia proseguendo per Alisson, con il #LFC che sta valutando potenziali opzioni per il portiere. Maggiori informazioni qui con @JacobsBen reddit

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Juve c’è un caso da 100 milioni: da Openda a Zhegrova e David, il piano mercato si complicaLe minusvalenze da evitare possono condizionare il mercato. La vera paura della Juve sono gli esuberi da 100 milioni ... corrieredellosport.it