Jorge Martin | Ho cercato di estrarre il massimo da una domenica complicata Bello il duello con Bagnaia

Jorge Martin ha concluso il Gran Premio di Germania con una prestazione difficile, cercando di ottenere il massimo in una giornata complicata. Ha combattuto duramente con Bagnaia durante la gara, senza riuscire a ottenere una posizione migliore. La corsa si è svolta su un circuito umido e con molte difficoltà, e il pilota ha comunque mantenuto un atteggiamento combattivo fino alla fine. La gara è terminata con una classifica che non lo ha premiato, ma con il confronto con Bagnaia che ha segnato il suo percorso.

Jorge Martin non ha troppi motivi per sorridere al termine del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Sachsenring il pilota spagnolo ha un unico sorriso, ovvero aver mantenuto la prima posizione della classifica perchè, perchè invece la gara è stata complicata, distante dai primi e con l’unico highlight della battaglia con Pecco Bagnaia. La vittoria è andata a Marc Marquez che su questa pista sa solo vincere e ha preceduto Ai Ogura per 1.9 secondi mentre completa il podio Raul Fernandez a 5.1. Quarta posizione per Pedro Acosta a 7.6, quinta per Jorge Martin a 11.3, quindi in sesta Pecco Bagnaia a 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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