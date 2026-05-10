Jorge Martin vince a Le Mans Bezzecchi secondo | storica tripletta per l' Aprilia con Ogura terzo Bagnaia cade

Oggi a Le Mans, in Francia, si è disputato il Gran Premio di motociclismo. Jorge Martin, in sella a un’Aprilia, ha conquistato la vittoria nella gara principale, dopo aver vinto anche nella Sprint di ieri. La squadra italiana ha ottenuto una tripletta con Bezzecchi al secondo posto e Ogura al terzo. Durante la corsa, il pilota di Bagnaia è scivolato, senza conseguenze gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si parla in veneto a Le Mans. Oggi, domenica 10 maggio, Jorge Martin (Aprilia) ha vinto il Gran Premio di Francia a Le Mans, coronando una doppietta iniziata ieri con il successo nella Sprint.Il ritorno di Martinator La vittoria di oggi è la nona di Jorge Martin in top class, la seconda a Le Mans.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Motomondiale, Gp Francia: tripletta Aprilia a Le Mans, vince Martin davanti a Bezzecchi e OguraLE MANS – Un super Jorge Martin chiude la doppietta a Le Mans e dopo la Sprint vince anche la gara lunga. MotoGp, Bagnaia a terra, Martin beffa Bezzecchi, tripletta Aprilia a Le MansIn una gara segnata dall’assenza per infortunio di Marc Marquez, è gran festa in casa Aprilia. Argomenti più discussi: Jorge Martin 2026: news, biografia e risultati | Dueruote; MotoGP 2026. GP di Francia. Jorge Martin vince la gara in bici a Le Mans: Una delle esperienze più belle della mia vita. Sul weekend: Dobbiamo essere preparati qualsiasi cosa succeda; MotoGP Francia, Martin e la partenza super: Con Aprilia sempre meglio; Gp di Francia di MotoGp, Jorge Martin vince la gara Sprint. Bagnaia è secondo.