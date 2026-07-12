Il 2 aprile 2019, un’auto e uno scooter si sono scontrati a Jesolo, vicino a Ca’ Fornera. Un’elicottero del soccorso è atterrato con le pale spiegate. Un’anziana, presente sulla scena, è caduta a terra a causa dell’aria generata dalle pale. La donna ha citato in giudizio, ottenendo il risarcimento per il danno subito, che è stato corrisposto al figlio.

L’elicottero del soccorso arriva a pale spiegate a Ca’ Fornera a Jesolo: è il 2 aprile 2019 e c’è un incidente tra scooter e auto nel quale il conducente del mezzo a due ruote ha avuto la peggio. L’elicottero è lì per portarlo in salvo. Fatalità, una donna di 84 anni è in giardino in quel momento. Fu scaraventata per terra e ritrovata, poco dopo, ancora al suolo, con entrambe le braccia fratturate. Intorno a lei, fango e vasi rovesciati. Segni compatibili con uno spostamento d’aria violento. Nessuno aveva visto il momento esatto della caduta. La signora, però, di soli 39 kg di peso, a tutti i soccorritori accorsi sul luogo del sinistro disse che era stata sollevata dal vortice d’aria generato dalle pale dell’elicottero che l’aveva scaraventata a terra. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Jesolo, cade a terra per l’aria dell’elicottero. Anziana fa causa: risarcito il figlio

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