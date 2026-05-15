Un giovane ha fatto arrestare un uomo accusato di aver truffato un’anziana madre, dopo aver ricevuto una telefonata da un sedicente rappresentante delle forze dell’ordine. La conversazione ha portato il figlio a intervenire e a denunciare l’uomo alle autorità, che poi sono intervenute per fermarlo. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione condotta dalla polizia, che ha identificato e fermato il sospettato poco dopo la denuncia. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’indagine è stata resa nota.

SONDRIO Venire a scoprire da una telefonata di un sedicente rappresentante delle forze dell’ordine di avere un marito, per altro deceduto da anni, che in passato aveva partecipato a una rapina ed essere invitati a descrivere i preziosi presenti in casa, per poi prepararli in una busta da consegnare a chi li verrà a recuperare direttamente a domicilio. Sono sempre più articolate le tecniche per colpire la buona fede dei più vulnerabili e mettere a segno truffe agli anziani. Fortunatamente, non sempre riescono: così è stato anche martedì quando la Polizia di Stato di Sondrio ha arrestato un 54enne, residente in provincia di Torino, che aveva tentato di raggirare una signora di 90 anni residente nel capoluogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Figlio fa arrestare il truffatore dell’anziana madre

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Le dicono che il figlio è malato, 85enne fa arrestare la truffatrice: “Non ho figli maschi”

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