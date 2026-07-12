Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, battendo in quattro set il tedesco Alexander Zverev con i punteggi di 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 e 6-4 dopo 3 ore e 48 minuti. Con questa vittoria, diventa il decimo giocatore dell’era Open a bissare il titolo nel torneo. Il successo arriva dopo aver perso il primo set al tie-break, poi aggiudicandosi gli altri tre.

Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon e bissa il successo del 2025 diventando il decimo giocatore dell'era Open a riuscirci. Il numero uno al mondo ha superato in quattro set il tedesco Alexander Zverev con il punteggio dopo 6-7 (7) 7-6 (2) 6-3 6-4 dopo 3 ore e 48'. Match in perfetto equilibrio per i primi due set decisi al tie break, poi nel terzo Sinner firma il primo break dell'incontro dopo quasi tre ore di gioco imponendosi 6-3. Nel quarto set Zverev cala l'intensità e la precisione dei suoi colpi, subisce un secondo break al settimo gioco e cede 6-4 dopo un ultimo game giocato magistralmente da Sinner. Per l'altoatesino la vittoria vale non solo il secondo titolo consecutivo ai Championships ma anche la centesima partita vinta nei quattro tornei dello Slam. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner trionfa ancora: è lui il re di Wimbledon, per il secondo anno di fila

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Magnifico Sinner: vince Wimbledon per il secondo anno di fila

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