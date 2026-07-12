Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, aggiungendo così il quinto Slam alla sua carriera. La vittoria sul Centre Court dimostra la continuità del suo livello in uno dei tornei più prestigiosi del tennis. La finale si è conclusa con la sua affermazione, confermando la vittoria del 2022. La vittoria di Sinner rappresenta un risultato significativo nel suo percorso professionale.

Nel tennis vincere uno Slam può rappresentare il punto più alto di una carriera. Difenderlo è la prova che quel successo non è stato un episodio. Jannik Sinner l’ha dimostrato ancora una volta sul Centre Court di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha conservato il titolo conquistato dodici mesi fa battendo Alexander Zverev in quattro set (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) e mettendo in bacheca il quinto trofeo del Grande Slam della sua carriera. Il primo ad applaudire il campione è stato proprio il tedesco. Durante la cerimonia di premiazione, Zverev ha scelto l’ironia per rompere il ghiaccio, prima di rendere omaggio al rivale. «Jannik, non mi piaci più», ha scherzato il tedesco. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Fenomenale Sinner: vince Wimbledon per il secondo anno di fila. Quinto Slam in carriera

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SINNER DISTRUGGE STRUFF A WIMBLEDON: L'ITALIANO VINCE E VOLA IN SEMIFINALE

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