Jannik Sinner ha perso punti nel ranking ATP dopo l'eliminazione al secondo turno di Roland Garros 2026. Con questa sconfitta, l'italiano ha ridotto il vantaggio su Alcaraz nel ranking. La performance ha anche comportato una penalizzazione di punti in vista di Wimbledon, dove il giocatore aveva una cambiale onerosa da saldare. La sconfitta ha influito sui suoi punteggi complessivi, modificando la classifica ATP.

Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026: in vantaggio per 6-3, 6-2, 5-1 e a un passo dalla vittoria contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, il fuoriclasse altoatesino ha accusato un malessere, ha dovuto chiamare un medical time-out e un toilet-break, è rimasto in campo, ma non era più nelle condizioni per essere competitivo e ha subito la rimonta dell’avversario, chiudendo prematuramente la sua avventura nel secondo Slam della stagione. Il 24enne si era presentato con tutti i favori del pronostico sulla terra rossa di Parigi dopo aver vinto gli ultimi cinque Masters 1000 consecutivi, ma il caldo della capitale francese si è fatto sentire e ha frenato la cavalcata del nostro portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner perde punti nel ranking ATP: il nuovo vantaggio su Alcaraz e la cambiale onerosa a Wimbledon

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Sascha Zverev per il 5° Masters 1000 consecutivo si troverà ad affrontare Jannik Sinner, stavolta nella finale di Madrid Il tennista tedesco ha poi aggiunto: Ogni giocatore ha punti deboli e punti di forza e credo che alla fine i migliori giocatori trovano sempre x.com

Jannik Sinner potrebbe realisticamente vincere ogni singolo grande titolo a parte le Olimpiadi in un periodo di 1.029 giorni reddit

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