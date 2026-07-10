LIVE Sinner-Djokovic 6-4 2-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il serbo annulla 2 palle break da 15-40
Djokovic ha salvato due palle break e si è portato sul 3-2 nel secondo set contro Sinner. All’inizio del game, Sinner ha risposto con una seconda palla, mentre Djokovic ha concluso con un diritto lungolinea che ha messo in difficoltà l’italiano. Il match prosegue con il serbo in vantaggio nel secondo set, dopo aver vinto il primo 6-4.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Risposta profonda di Djokovic, lungo il diritto di Sinner. Attenzione. Sinner parte con una seconda. 2-3 Scappa via il diritto lungolinea dell’italiano. A-40 Diritto lungolinea di Djokovic in uscita dal servizio che pizzica la riga. 40-40 Rovescio incrociato vincente di Sinner che lascia fermo l’avversario. A-40 Rovescio in contropiede vincente di Djokovic. 40-40 Servizio esterno vincente. In rete la risposta di rovescio dell’italiano. 30-40 Lungo il diritto incrociato dell’italiano. Djokovic ha forzato tantissimo la seconda, prendendo le redini dello scambio. Infuocati i tifosi serbi. 15-40 Sinner ribalta ancora l’inerzia dello scambio con una solida difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Live: Jannik Sinner Vs Novak Djokovic - Wimbledon 2026 - Semi Final - AOT2 with Commentary
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