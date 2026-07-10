LIVE Sinner-Djokovic 6-4 2-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il serbo annulla 2 palle break da 15-40

Notizia in breve

Djokovic ha salvato due palle break e si è portato sul 3-2 nel secondo set contro Sinner. All’inizio del game, Sinner ha risposto con una seconda palla, mentre Djokovic ha concluso con un diritto lungolinea che ha messo in difficoltà l’italiano. Il match prosegue con il serbo in vantaggio nel secondo set, dopo aver vinto il primo 6-4.