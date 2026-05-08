Jannik Sinner ha espresso parole di ammirazione nei confronti di Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal, sottolineandone la professionalità. Il giovane tennista italiano ha commentato pubblicamente il rispetto che nutre per i tre campioni, riconoscendo il loro ruolo nel mondo del tennis. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un evento pubblico, in cui ha anche parlato della sua crescita nel circuito professionistico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. All’età di 24 anni, Sinner ha già iniziato a riscrivere i record nel tennis a un ritmo sorprendente, e sembra solo una questione di tempo prima che riesca a creare un’eredità paragonabile a quella dei suoi illustri predecessori. La sua umiltà e la sua determinazione sono evidenti, anche quando il suo nome viene frequentemente associato ai più grandi nomi del tennis. La conversazione inevitabilmente si è spostata sul confronto con i tre mostri sacri del tennis. Sinner, con una coerenza ammirevole, ha fermamente minimizzato queste comparazioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner elogia Djokovic, Federer e Nadal in un gesto di grande professionalità.

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