Jannik Sinner è ancora il re di Wimbledon! Zverev battuto in finale dopo una rimonta esaltante

Jannik Sinner ha vinto la finale di Wimbledon contro Alexander Zverev in quattro set. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che si è aggiudicato il torneo per la seconda volta consecutiva. Questa vittoria rappresenta il quinto titolo del Grande Slam nella sua carriera. La finale ha visto un recupero di Sinner dopo aver perso il primo set, con una rimonta che ha portato alla conquista del titolo.

Jannik Sinner batte in 4 set Alexander Zverev e vince per la seconda volta consecutiva il torneo di Wimbledon, è il 5° Slam della sua carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sinner campione a Wimbledon: Zverev battuto in una finale epica!

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