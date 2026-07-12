Jannik Sinner si è aggiudicato un secondo turno a Wimbledon, affrontando un avversario diverso dal solito. Di fronte c’era Alexander Zverev, ora numero due al mondo dopo la vittoria a Parigi, che ha mostrato una forma rigenerata. I primi due set sono stati combattuti, entrambi conclusi con il punteggio di 7-6, e Sinner ha sorriso mentre commentava di aver visto la madre uscire alcune volte dal campo.

Di fronte non c'è il solito Alcaraz, ma un Alexander Zverev ora numero due al mondo, rigenerato dalla prima vittoria Slam a Parigi. I primi due set sono sofferenza, uno a testa, sempre 7-6. Al terzo il primo break a favore di Sinner che prende in mano il match e non lo lascia più andare fino agli impeccabili ultimi punti sotto lo sguardo dei principi del Galles e di mezza Hollywood. Si butta sull'erba, mette le mani sul volto e poi apre le braccia in un grande sorriso. Con lo stesso sorriso è andato ad abbracciare tutta la famiglia, compresa la fidanzata Laila che non ha perso un colpo, per condividere il quinto slam della sua carriera, con il sorriso si è portato al cospetto di Kate Middleton, principessa del Galles, che consegna da patrona il trofeo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Il sorriso di Jannik Sinner ancora campione a Wimbledon: «Ho visto che mia mamma è uscita un paio di volte…»

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Jannik Sinner returns his Wimbledon trophy ahead of the 2026 edition

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