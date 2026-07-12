Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva a Wimbledon, difendendo il titolo. Durante la giornata, ha commentato con una battuta che ha suscitato sorriso nel pubblico, riferendosi al fatto che sua madre è uscita due volte dal Royal Box. Inoltre, ha incontrato membri della famiglia reale, tra cui il duca e la duchessa di Cambridge e i loro figli. La vittoria rappresenta il suo secondo titolo nel torneo.

L’azzurro difende il titolo, la frase sulla mamma e l’incontro con William, Kate, George e Charlotte,. Per tutti resterà il giorno del secondo Wimbledon consecutivo, ma Jannik Sinner ha scelto di raccontarlo con una battuta che ha fatto sorridere il Centrale. Durante la premiazione, infatti, il numero uno del mondo ha ringraziato il suo staff e la famiglia, soffermandosi su un dettaglio che nessuno aveva notato fino a quel momento. «Grazie al mio team e a mia mamma. Ho visto che è uscita dal Royal Box un paio di volte.», ha detto sorridendo, lasciando intuire quanto fosse stata difficile da gestire la tensione durante la finale. Una frase spontanea che ha strappato gli applausi del pubblico londinese e che ha raccontato meglio di qualsiasi statistica quanto fosse importante confermarsi campione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Jannik Sinner concede il bis a Wimbledon: «Mamma è uscita due volte dal Royal Box», quanto ha vinto il numero uno

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Jannik Sinner returns his Wimbledon trophy ahead of the 2026 edition

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