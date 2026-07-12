Jannik Sinner mantiene la prima posizione nella classifica ATP Race, che valuta solo i risultati di questa stagione, allungando il suo vantaggio su Zverev. Nel frattempo, Flavio Cobolli si conferma quarto in graduatoria. Questi aggiornamenti riflettono le performance recenti dei giocatori, con Sinner che si conferma in testa e Cobolli che si avvicina alle prime posizioni. La classifica si aggiorna in tempo reale in base ai risultati dei tornei in corso.

Jannik Sinner svetta in maniera perentoria in testa alla ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso. Questa classifica somma i riscontri ottenuti nel 2026 e differisce dal ranking ATP, il quale utilizza il sistema del travaso dei risultati sulla base dei 52 settimane. I due ranking arriveranno poi a coincidere al termine dell’annata agonistica, una volta concluse le ATP Finals che porranno fino a undici intensi mesi tennistici. Il fuoriclasse altoatesino primeggia con 7.950 punti dopo il trionfo conseguito oggi pomeriggio a Wimbledon, dove è riuscito a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e ad alzare al cielo la celeberrima coppa dorata sui sacri prati londinesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Jannik Sinner allunga su Zverev anche nella classifica ATP Race. E Flavio Cobolli è quarto!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner vs Alexander Zverev For A Spot In The Indian Wells Final! | 2026 Match Highlights

Notizie e thread social correlati

Flavio Cobolli mette le ATP Finals nel mirino: é addirittura quarto nella classifica ATP Race!Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon 2026, accumulando 400 punti dall’inizio del torneo.

Flavio Cobolli già n.4 nella classifica ATP Race del 2026! E può avvicinare Alcaraz…Flavio Cobolli, già al quarto posto nella classifica ATP Race del 2026, si prepara a sfidare il numero uno, Alcaraz.

Temi più discussi: Diretta Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff - Men Single - Wimbledon 2026; Coco Gauff rimonta Pegula e conquista la sua prima semifinale a Wimbledon; Sinner cresce: nel Tempio 12 vittorie di fila - Le immagini; Diretta Jannik Sinner - Jenson Brooksby - Men Single - Wimbledon 2026.

Leggo critiche. X me incece #Jannik sta giocando bene. Ok il servizio di #Struff non semplice da prendere, ma appena lo scambio si allunga, #Sinner fa sempre punto. #Wimbledon x.com

Jannik Sinner reddit

Il Re d'Inghilterra è Italiano: bis di Jannik Sinner sul trono di Wimbledon!Il 24enne altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone, piega Alexander Zverev in quattro set ... msn.com

Sinner-Zverev in diretta: 6-7; 7-6; 6-3; 6-4, Jannik vince Wimbledon per la seconda volta di filaJannik vince un grandissimo scambio per portarsi avanti di un 15, e Sascha su una seconda manda la contro risposta in rete per lo 0-30. Il tedesco ricorre allora alla prima per accorciare, ma Sinner c ... corriere.it