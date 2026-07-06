Flavio Cobolli mette le ATP Finals nel mirino | é addirittura quarto nella classifica ATP Race!

Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon 2026, accumulando 400 punti dall’inizio del torneo. Con questa performance, si trova al quarto posto nella classifica ATP Race e ha ottenuto punti validi anche per il ranking ATP. La sua presenza ai quarti di finale rappresenta un risultato importante in questa fase del torneo.

Flavio Cobolli ha staccato il pass per i quarti di finale di Wimbledon 2026 di tennis: l’azzurro ha incamerato dall’inizio del torneo 400 punti, validi sia per il ranking ATP che per la Race To Turin. Nella classifica che tiene conto dei risultati ottenuti nel solo 2026 l’azzurro ora è quarto. Cobolli con la vittoria odierna, infatti, si è portato a quota 3020 punti, ed ora mira al tennista che lo precede: vincendo ancora, infatti l’azzurro andrebbe a quota 3420 (una vittoria ai quarti assegna altri 400 punti), ma servirà un ulteriore step, ovvero l’ingresso in finale, per superare lo spagnolo Carlos Alcaraz. L ‘iberico, assente a Wimbledon... 🔗 Leggi su Oasport.it

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