Flavio Cobolli già n4 nella classifica ATP Race del 2026! E può avvicinare Alcaraz…

Con la finale già raggiunta al Roland Garros, Flavio Cobolli ha una certezza assoluta: quella di portarsi al quarto posto della Race, la classifica ATP che si lega ai soli risultati dell’anno solare (il 2026) e che qualifica per le ATP Finals, che quest’anno ancora una volta, per la sesta edizione di fila, hanno sede a Torino. Si tratta di un risultato che non può più cambiare, nel senso che la variazione in caso di sola finale o vittoria del secondo Slam dell’anno non modificherebbe il suo status di attuale numero 4. Il tutto in una classifica che vede saldamente al comando Jannik Sinner e al secondo posto, Alexander Zverev (per il quale vale lo stesso discorso di Cobolli). Il capitolino, però, ha due diversi ordini di visualizzazione della situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli già n.4 nella classifica ATP Race del 2026! E può avvicinare Alcaraz…

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