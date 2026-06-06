Flavio Cobolli già n4 nella classifica ATP Race del 2026! E può avvicinare Alcaraz…

Da oasport.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Flavio Cobolli, già al quarto posto nella classifica ATP Race del 2026, si prepara a sfidare il numero uno, Alcaraz. Dopo aver raggiunto la finale al Roland Garros, il tennista italiano ha consolidato la sua posizione in classifica. La sua presenza tra i primi quattro atleti della corsa al titolo mondiale si deve ai risultati ottenuti nelle ultime competizioni. Ora, con il torneo in corso, può puntare a migliorare ulteriormente la sua posizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con la finale già raggiunta al Roland Garros, Flavio Cobolli ha una certezza assoluta: quella di portarsi al quarto posto della Race, la classifica ATP che si lega ai soli risultati dell’anno solare (il 2026) e che qualifica per le ATP Finals, che quest’anno ancora una volta, per la sesta edizione di fila, hanno sede a Torino. Si tratta di un risultato che non può più cambiare, nel senso che la variazione in caso di sola finale o vittoria del secondo Slam dell’anno non modificherebbe il suo status di attuale numero 4. Il tutto in una classifica che vede saldamente al comando Jannik Sinner e al secondo posto, Alexander Zverev (per il quale vale lo stesso discorso di Cobolli). Il capitolino, però, ha due diversi ordini di visualizzazione della situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

flavio cobolli gi224 n4 nella classifica atp race del 2026 e pu242 avvicinare alcaraz8230
© Oasport.it - Flavio Cobolli già n.4 nella classifica ATP Race del 2026! E può avvicinare Alcaraz…
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cobolli, Berrettini e Arnaldi nel tempio della tenacia | UN CENTIMETRO ALLA VOLTA – Paolo Condò

Video Cobolli, Berrettini e Arnaldi nel tempio della tenacia | UN CENTIMETRO ALLA VOLTA – Paolo Condò

Notizie e thread social correlati

Flavio Cobolli tra i primi 5 al mondo nella classifica ATP Race! E ora può sorpassare Medvedev…Flavio Cobolli si trova tra i primi cinque giocatori della classifica ATP Race e ha la possibilità di superare Medvedev.

Flavio Cobolli vicino alla top5 nella classifica ATP Race! Fils e Medvedev nel mirinoFlavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros 2026, raccogliendo 400 punti fin dall’inizio del torneo.

Temi più discussi: Flavio Cobolli story: dalla Roma al sogno Top 10; Stefano Cobolli: Flavio giocherà contro il n.4, il tabellone non è così aperto come si racconta; Flavio Cobolli e Matilde Galli innamoratissimi: chi è la fidanzata del tennista italiano; Flavio Cobolli tra i primi 5 al mondo nella classifica ATP Race! E ora può sorpassare Medvedev….

flavio cobolli flavio cobolli già nFlavio Cobolli ufficialmente in top10 nel ranking ATP con la finale a Parigi. E vincendola potrebbe sorpassarne cinque…Avrebbe preferito conquistare l’accesso alla finale del Roland Garros in modo diverso, Flavio Cobolli. La seconda semifinale, in programma non prima delle ... oasport.it

flavio cobolli flavio cobolli già nFlavio CobolliFlavio Cobolli è fidanzato dal 2021 con Matilde Galli, una ragazza che lui ritiene davvero fondamentale nella sua vita per dargli equilibrio, anche in ambito sportivo, come ha raccontato in alcune ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web