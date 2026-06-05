Alexander Zverev è il primo finalista di Roland Garros dopo aver sconfitto in quattro set il tennista ceco con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. La partita si è conclusa con la vittoria del tedesco, che ha conquistato il primo set con un margine di due punti, poi ha vinto il secondo e il quarto set, mentre ha perso il terzo. La sfida si è svolta in circa tre ore.

È il primo verdetto del Roland Garros: il primo finalista è Alexander Zverev. Il tennista tedesco batte in quattro set il ceco Jakub Mensik con un punteggio finale di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Per lui è la quarta finale in uno slam in carriera ed è la seconda finale sulla terra rossa parigina dopo quella del 2024. Dopo un primo set combattuto e vinto ai vantaggi dal tedesco (5-7 in appena un'ora), gli altri si sono tutti conclusi sotto la soglia dei sessanta minuti: nel secondo set il tedesco si è imposto in 35 minuti, mentre nel terzo il ceco ha accorciato lo svantaggio vincendo il set in 37. Alla fine l'ha spuntata il numero 3 del mondo, che in finale dovrà affrontare il vincente della sfida tra Cobolli e Arnaldi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Roland Garros, Zverev è il primo finalista: Mensik battuto in quattro set (7-5, 6-2, 3-6, 6-3)

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Zverev primo finalista

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