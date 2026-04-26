I dolori di Brigitte Macron all’Eliseo | Qui ho visto malizia e stupidità a volte sono tristissima

Brigitte Macron, moglie del presidente francese, ha condiviso di sentirsi spesso più triste di recente, dopo aver vissuto all’Eliseo per oltre nove anni. In alcune dichiarazioni, ha parlato di aver incontrato situazioni di malizia e stupidità durante il suo tempo in carica. La donna ha anche espresso sentimenti di tristezza, sottolineando come alcune esperienze abbiano influenzato il suo stato emotivo.

La première dame francese Brigitte Macron ha rivelato di essere «a volte più triste che mai » da quando – ormai oltre nove anni – vive all’Eliseo a fianco del marito Emmanuel. Le confessioni personali di Brigitte Macron sono contenute in un’intervista concessa a La Tribune Dimanche. «Prima avevo una vita normale, figli, un lavoro, alti e bassi, come tutti gli altri. Qui, questi dieci anni sono passati così in fretta. Sono stati così intensi. Ho visto l’oscurità del mondo, la stupidità, la malizia. A volte sono più triste che mai», ha detto la moglie di Emmanuel Macron, che lascerà l’Eliseo nel 2027 dopo due mandati. «A volte faccio fatica a vedere il cielo azzurro.🔗 Leggi su Open.online

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