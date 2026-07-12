j music festival finale a terracina

TERRACINA – È tutto pronto per la finalissima del J Music Festival, l’atteso appuntamento che stasera, alle ore 21, trasformerà il Teatro Romano di Terracina (Latina) nel palcoscenico dedicato alla musica emergente del territorio. L’evento, evoluzione dello storico Summer Day Music Fest, rappresenta la serata conclusiva della tre giorni del Premio Jupiter. A guidare questa edizione è il direttore artistico Gianni Testa, figura di riferimento nel panorama della produzione musicale italiana. La sua direzione artistica ha seguito un percorso di selezione diverso dai tradizionali casting, osservando per mesi l’attività live e discografica degli artisti del territorio per individuare i talenti più interessanti e maggiormente pronti ad affrontare il mercato musicale contemporaneo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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