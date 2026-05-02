Catania migliaia di fan per il gran finale del One Day Music Festival

A Catania, migliaia di persone hanno partecipato al gran finale del One Day Music Festival, un evento che ha visto protagonisti diversi artisti sui tre palchi allestiti per la serata. La gestione dell’afflusso di pubblico e la sicurezza sono state affidate a un team tecnico specializzato, che ha coordinato le operazioni per garantire lo svolgimento senza intoppi. La serata ha portato sul palco performer di rilievo e ha attirato un vasto pubblico di appassionati.

? Cosa scoprirai Quali artisti hanno dominato i tre palchi della serata?. Come ha fatto il team tecnico a gestire migliaia di persone?. Perché questo evento trasforma Catania in un polo musicale nazionale?. Quali sono i piani degli organizzatori per l'edizione 2027?.? In Breve Oltre 300 professionisti hanno gestito la logistica e la sicurezza dell'evento.. Tre aree distinte hanno ospitato il pubblico: SunDance, Spring Arena e Vulkano Stage.. Lineup include artisti come Tony Effe, Glocky, Nitro, Luca Agnelli ed Ele A.. L'organizzazione punta già all'edizione 2027 per valorizzare il territorio catanese.. Migliaia di appassionati hanno invaso l’Afrobar La Playa di Catania venerdì 1 maggio 2026 per celebrare la chiusura dell’edizione One Day Music Festival.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, migliaia di fan per il gran finale del One Day Music Festival Notizie correlate Moto d’epoca a Gonzaga: successo da migliaia di fan e gran finaleLa Fiera Millenaria di Gonzaga ospita oggi, domenica 12 aprile 2026, l’ultima giornata della Mostra Scambio Camer, un evento che vede protagonista il... One Day Music FestivalTutto pronto per l’edizione 2026 di ONE DAY MUSIC FESTIVAL, in programma venerdì 1° maggio all’Afrobar “La Playa” di Catania. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: One Day Music Festival torna a Catania per il primo maggio; Cosa fare a Catania nel weekend: Walk of Life, One Day Music, Fiera del Disco; A Catania torna One Day Music Festival, la line-up da Nitro a Tony Effe; 1° Maggio all'Afrobar La Playa di Catania con il ONE DAY MUSIC FESTIVAL!. Primo maggio tra mare e musica, One Day Music Festival torna sul litorale di CataniaLeggi su Sky TG24 l'articolo Primo maggio tra mare e musica, One Day Music Festival torna sul litorale di Catania ... tg24.sky.it One day music festival 2026: Catania torna capitale della musica urbanper il Primo Maggio. Tre palchi, ospite Tony EffeArtisti nazionalpopolari ma anche internazionali, e il cuore pulsante del Vulcano stage: così l'appuntamento dell'Afrobar punta a unire generazioni diverse ... lasicilia.it Grande successo per l’edizione 2026 del One Day Music Festival, andato in scena venerdì 1 maggio all’Afrobar “La Playa” di Catania. Un’intera giornata di musica ha trasformato la location in uno dei principali palcoscenici del sud Italia. Sul palco si sono alter - facebook.com facebook Cosa fare a Catania il 1 maggio e nel weekend: Walk of Life, One Day Music, Fiera del Disco x.com