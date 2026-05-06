I Music Piemonteis festeggiano cinquant' anni di storia | al via il 7° Ciriè Music Festival

L’associazione I Music Piemonteis compie cinquant’anni e per festeggiare organizza la settima edizione del Ciriè Music Festival. L’evento si svolgerà a partire dal 7° giorno e si inserisce nelle celebrazioni per il mezzo secolo di attività dell’associazione. La manifestazione riunirà diversi gruppi musicali e si svolgerà in varie location della città, coinvolgendo artisti locali e provenienti da altre regioni.

L’associazione I Music Piemonteis taglia il prestigioso traguardo del mezzo secolo di vita e sceglie di celebrare la ricorrenza con la settima edizione del Ciriè Music Festival. La rassegna, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, si svilupperà attraverso un calendario di cinque.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Torna il DAMS Music Festival al PalladiumCosa: Quinta edizione del DAMS Music Festival, rassegna dedicata alla musica e alla comunicazione. Leggi anche: Al No Borders Music Festival torna Mannarino Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: I Music Piemonteis festeggiano 50 anni di attività nel 7° Ciriè Music Festival; I Music Piemonteis festeggiano 50 anni: torna il Ciriè Music Festival; I Music Piemonteis festeggiano 50 anni al Ciriè Music Festival. Un anniversario che diventa racconto collettivo; Ciriè Music Festival torna con cinque concerti tra piazze e centro storico. I Music Piemonteis festeggiano 50 anni: torna il Ciriè Music FestivalCinque concerti da maggio a settembre per celebrare mezzo secolo di musica tra tradizione, viaggi internazionali e legame con la città ... giornalelavoce.it Protagonista della serata la musica piemontese dal Rinascimento alla contemporaneità Tante voci per il Concerto Corale di sabato 9 MAGGIO Coro “ Pietro Generali” Con la partecipazione delle Corali Parrocchiali di Agrate, Conturbia e Divignano Non manca - facebook.com facebook