J-Ax ha pubblicamente criticato alcuni cantanti, accusandoli di essere venduti e di adattare la loro musica per ottenere consensi. L’artista ha detto che ci sono artisti che evitano di prendere posizioni scomode e cambiano le proprie canzoni per piacere al pubblico. L’affondo è diretto e senza mezzi termini, ma non ha specificato a chi si riferisce esattamente.

J-Ax attacca duramente gli artisti condizionati dal pubblico, criticando chi evita posizioni scomode e modifica la propria musica per inseguire il consenso. Leggi anche: J-Ax lascia tutti senza parole: la bestemmia a Sanremo e la penale milionaria con Fedez, il racconto senza filtri Essere accusati di aver tradito le proprie origini artistiche rappresenta una delle critiche più frequenti nel mondo della musica. J-Ax conosce bene questa situazione. Nel corso della sua lunga carriera, il rapper ha affrontato trasformazioni musicali e scelte capaci di dividere profondamente il pubblico. Ora ha deciso di spiegare quale significato attribuisca realmente alla definizione di artista venduto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - J-Ax si scaglia contro i cantanti venduti, l’artista non le manda a dire: ma a chi si riferisce? L’affondo è chiaro

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