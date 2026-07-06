J-Ax ha dichiarato che i cantanti considerati “venduti” sono quelli che evitano di assumere posizioni politiche per non scontentare i fan, citando come esempio il suo aver portato sul palco una figura politica. Ha aggiunto di essere spesso accusato di essere un venduto, ma che questa etichetta non gli provoca disagio. La sua intervista sarà trasmessa nella prossima puntata del podcast di Gianluca Gazzoli.

“Mi accusano sempre di essere un venduto e non mi interessa, non mi fa male”. J-Ax affronta uno dei temi più discussi della sua carriera nell’anticipazione della nuova puntata del BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli. Alla domanda su chi sia, secondo lui, “davvero un venduto”, il rapper ribalta completamente la prospettiva. “Per me il venduto è quello che è completamente succube della sua fanbase, cioè chi non cambia perché ha paura di indispettire i propri fan, chi non prende una posizione politica perché sa che nella sua fanbase c’è gente che non la pensa come lui. Diventa un autocensurarsi continuamente”, spiega. Secondo J-Ax, oggi questo meccanismo è amplificato anche dai social network e dagli algoritmi: “Tu sei un cantante, pubblichi una canzone che secondo te è fighissima, ma l’algoritmo per qualche ragione ti punisce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi sono i cantanti venduti? Quelli succubi dei propri fan, che non prendono una posizione politica per non indispettirli. Io l’ho fatto varie volte, per esempio portando sul palco Elly Schlein…”: parla J-Ax

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