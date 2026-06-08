Tra Rimini e Riccione, questo luglio si svolge l’Italian Global Series Festival, con anteprime mondiali di nuovi drammi. Durante la cerimonia ufficiale sono stati premiati alcuni attori di grande rilievo. La kermesse porta sul palco produzioni inedite e riconoscimenti a interpreti noti nel settore cinematografico e televisivo. La manifestazione si concentra su progetti che non sono ancora stati distribuiti al pubblico.

? Punti chiave? In Breve Il festival della serialità torna in Romagna con anteprime mondiali e grandi celebrazioni. Tra il 3 e l’11 luglio, le località di Rimini e Riccione ospiteranno la nuova edizione dell’Italian Global Series Festival con un programma ricco di titoli inediti e ricorrenze storiche. L’evento metterà in scena diverse anteprime mondiali, tra cui i nuovi drammi di Kiko Rosati come I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, oltre alle produzioni di Andrea Rebuzzi con One of Us e di Davide Marengo con la comedy Una piccola formalità. Il pubblico potrà inoltre assistere a un assaggio della terza stagione di Viola come il mare, che vedrà l’ingresso di Rodrigo Guirao Díaz nel cast. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romagna, l’Italian Global Series Festival tra anteprime e nuovi drammi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italian Global Series 2026 Cannes Presentation

Notizie e thread social correlati

Italian Global Series 2026: date, ospiti e anteprime del festival tra Rimini e RiccioneL’estate 2026 si prepara a essere protagonista grazie all’Italian Global Series, il festival internazionale dedicato alle serie TV che si svolgerà...

A Rimini e Riccione torna “Italian Global Series”, tra anteprime mondiali e i 60 anni di Star TrekA Rimini e Riccione si svolge nuovamente l'evento “Italian Global Series”, con anteprime mondiali di nuove serie RaiFiction e celebrazioni per i 60...

Temi più discussi: IGSF – ITALIAN GLOBAL SERIES FESTIVAL 3-11 LUGLIO 2026; Italian Global Series 2026, a Rimini e Riccione le serie Tv riprendono la scena; Riccione protagonista dell’Italian Global Series 2026. Tra i nomi più attesi: Sabrina Ferilli, Pilar Fogliati, Raoul Bova e Matilde Gioli, madrina del Festival.; Tv, torna l’Italian Global Series, dal 3 luglio a Rimini e Riccione.

AllStar Global Brands Announces FINALIZATION Partnership with Riccione Femminile Calcio reddit

Torna a Rimini e Riccione l’Italian Global Series tra anteprime, premi e incontriNumerosissimi gli ospiti attesi nei nove giorni che si concluderanno con una serata in cui saranno svelati i vincitori dei concorsi ... msn.com

Italian Global Series 2026: a Rimini e Riccione tra anteprime e grandi premiDal 3 all'11 luglio a Rimini e Riccione, il festival celebra l'eccellenza seriale con anteprime mondiali e premi a grandi nomi ... it.blastingnews.com