Sul red carpet di Rimini e Riccione si sono esibiti protagonisti della serialità italiana e internazionale, contribuendo alla seconda edizione dell’Italian Global Series. La manifestazione ha visto partecipanti e pubblico, con eventi e premiazioni. La seconda edizione si è conclusa ieri, lasciando un’ampia copertura mediatica. La manifestazione si è svolta in due località della riviera adriatica, attirando appassionati e addetti ai lavori.

Ancora si respira la polvere di stelle. Quella lasciata dai protagonisti della serialità italiana e internazionale che fino a ieri hanno sfilato sui red carpet di Rimini e Riccione per la seconda edizione dell’Italian Global Series. Il festival, voluto dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni e diretto da Marco Spagnoli, ha trasformato la Riviera nella capitale delle serie tv, tra anteprime, masterclass, incontri con premi Oscar, proiezioni sulla spiaggia, anniversari (come i 60 anni di Star Trek) e iniziative dedicate alle famiglie. Quest’anno hanno partecipato alle attività anche cento studenti provenienti da nove università (dall’anno prossimo verranno riconosciuti i crediti formativi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Italian Global Series Festival. Borgonzoni: "Una scommessa vinta"

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Italian Global Series 2026 Cannes Presentation

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Lo sceneggiatore e attore è arrivato all’Italian Global Series Festival per ritirare un premio. Prossimamente lo vedremo nella serie The Husbands x.com

Bertie (Tunisian Version) and Sally tonight at the Italian Global Series Festival reddit

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