italian global series 2026 al festival di cannes

Durante la 79ª edizione del Festival di Cannes sono state mostrate alcune anteprime della Italian Global Series 2026. Le proiezioni si sono svolte in diverse sale del festival, attirando l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La presentazione ha coinvolto scene di film e trailer, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o sui contenuti. La manifestazione si è conclusa con la visione di alcune clip della serie.

Nel corso della 79ª edizione del Festival di Cannes sono state presentate alcune anteprime della seconda edizione dell ’Italian Global Series, l’evento dedicato alle migliori serie italiane e internazionali, che si terrà dal 3 all’11 luglio 2026 a Rimini e Riccione, ideato e organizzato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi), con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni di Riccione e Rimini, della SIAE e di AGIS e di Enel. Al Lucia Beach di Variety, in occasione della conversazione sulla serialità in Italia e nel mondo tra l’Executive Editor di Variety Brent Lang e il direttore artistico.... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Italian Global Series 2026 a Rimini e Riccione: le prime anticipazioni

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