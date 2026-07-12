L’Italia si è piazzata al primo posto nel medagliere degli Europei pista Juniores e Under 23 a Cottbus, con un totale di 27 medaglie. La squadra ha conquistato 14 ori, 7 argenti e 6 bronzi.

L’Italia chiude da protagonista assoluta gli Europei pista Juniores e Under 23 di Cottbus. La spedizione azzurra termina al primo posto nel medagliere con un bottino straordinario: 27 medaglie complessive, divise in 14 ori, 7 argenti e 6 bronzi. Un risultato che eguaglia il record di ori del 2023, ma con cinque podi totali in più, e che segna un netto passo avanti anche rispetto all’edizione 2025. Il dato più significativo riguarda la profondità del movimento: circa il 70% degli atleti convocati, 30 du 42, è riuscito a salire sul podio. L’Italia è stata competitiva in ogni settore, dall’endurance alla velocità, sia al maschile sia al femminile, confermando la crescita complessiva del progetto azzurro. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Italia padrona della pista: a Cottbus trionfo azzurro con 27 medaglie

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