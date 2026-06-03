Italia padrona | tutto iniziò con Cecchinato otto anni dopo il mondo è azzurro

Nel 2018, un giocatore italiano ha raggiunto la semifinale a Roland Garros, segnando un momento storico nel tennis nazionale. Da quel momento, l’Italia ha conquistato successi importanti: vittorie in tornei del Grande Slam, successi nella Coppa Davis e un incremento nel ranking mondiale. Otto anni dopo, il movimento italiano si presenta come una realtà consolidata, con risultati di rilievo a livello internazionale.

Miracolo italiano. È il 5 giugno 2018, il martedì che cambia la storia del nostro tennis. Sul Centrale del Roland Garros Marco Cecchinato, numero 72 del mondo, che prima del torneo non aveva mai vinto una partita in uno dei quattro tornei maggiori, batte in quattro set Novak Djokovic (sceso al n.22 del mondo dopo l’infortunio al gomito destro) e conquista la semifinale, risultato che in un Major ci mancava da quarant’anni. È il clic che serve per una rivoluzione che sta già maturando: il fermento aveva solo bisogno del lievito di un grande risultato. E adesso che otto anni dopo il movimento tricolore conquista un altro record, portando per... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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