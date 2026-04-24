Guardiola Italia la suggestione azzurra prende forma | ecco perché vederlo come ct della Nazionale può essere più di un sogno!

Negli ultimi mesi si sono intensificate le voci riguardo a un possibile nuovo allenatore per la nazionale di calcio italiana. Tra le ipotesi più discusse c’è quella che vede protagonista l’allenatore del Manchester City, noto per il suo stile di gioco e la sua esperienza internazionale. La possibilità di un suo approdo sulla panchina azzurra ha alimentato discussioni tra addetti ai lavori e tifosi, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

Calhanoglu Inter, avanti insieme: l’esperto di mercato conferma la permanenza. Ecco quando può partire il rinnovo Spinazzola Juve, rinnovo con il Napoli in stallo: i bianconeri valutano il colpo a parametro zero. Tutti gli aggiornamenti Calhanoglu Inter, avanti insieme: l’esperto di mercato conferma la permanenza. Ecco quando può partire il rinnovo Spinazzola Juve, rinnovo con il Napoli in stallo: i bianconeri valutano il colpo a parametro zero. Tutti gli aggiornamenti Roma, aria di cambiamento: Massara verso l’addio insieme a Ranieri! Ecco il nome forte per sostituirlo Guardiola Italia, la suggestione azzurra prende forma: ecco perché...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Guardiola Italia, la suggestione azzurra prende forma: ecco perché vederlo come ct della Nazionale può essere più di un sogno! Notizie correlate Leggi anche: FIGC, dopo le dimissioni di Gabriele Gravina prende forma il toto-ct: quattro big per la panchina azzurra Leggi anche: Gattuso non è più il ct della Nazionale: risoluzione contrattuale. Ecco chi può sostituirlo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Guardiola via dal Manchester City: vuole allenare una nazionale, suggestione Italia; Edicola - ?? Guardiola e la suggestione commissario tecnico dell'Italia; Guardiola-City, aria di addio? Il richiamo delle Nazionali e la suggestione dell'Italia; Capello: Per pensare a Guardiola ct bisogna avere delle belle fantasie. Guardiola ama l'Italia, la Nazionale è una scommessa che lo attira: gli ostacoli da superareL'allenatore spagnolo può lasciare il Manchester City a fine stagione e la rinascita azzurra è una grande sfida. L'Italia sogna Pep Guardiola come nuovo ct della Nazionale per rialzarsi dopo la terza ... calciomercato.com Guardiola-Italia: c'è il problema dell'ingaggio. Ma con gli sponsor si potrebbe aggirareQuando fu scelto Conte, nel 2014, proprio uno sponsor coprì parte dello stipendio. Pep dovrebbe comunque venire incontro alla Figc: i 24.8 milioni lordi del City sono inavvicinabili ... gazzetta.it Buongiorno! Le prime pagine di oggi #24aprile: "Guardiola l'italiano", "Ranieri saluta", "Milan-Juve, mosse scudetto" x.com Guardiola sta trovando una dimensione al traguardo sfacciato di Rayan Cherki. Di Bernardo Cianfrocca Il Manchester City è tornata in cima alla Premier League grazie anche al contributo del francese che l'Italia ha pensato di naturalizzare grazie a una bis - facebook.com facebook