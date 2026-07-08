Italia-Ucraina oggi in tv Nations League volley femminile 2026 | orario canale programma streaming

Oggi si gioca Italia-Ucraina, ultima partita della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026, trasmessa in diretta TV. La partita si svolge a Hong Kong e determina la qualificazione alle Finals di Macao. L’incontro sarà visibile sui canali sportivi e in streaming. La partita chiude la fase di qualificazione, con l’Italia che cerca di assicurarsi un posto tra le migliori squadre del torneo.

L’ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l’Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle Finals di Macao. Le azzurre di Julio Velasco, reduci da sei vittorie nelle prime otto partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l’Ucraina mercoledì 8 luglio alle ore 11.00 italiane nella moderna Kai Tak Arena. Dopo il debutto seguiranno le sfide con Belgio, Canada e Cina, un calendario che offrirà alle campionesse olimpiche la possibilità di consolidare il piazzamento tra le migliori otto del torneo. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-UCRAINA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Ucraina | Volleyball Nations League Femminile | 8 luglio 2026 LIVE SCORE |

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Italia-Ucraina oggi, Nations League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingOggi si gioca l’ultima partita della fase preliminare della Volleyball Nations League femminile 2026, con l’Italia che affronta l’Ucraina a Hong Kong.

Dove vedere in tv Italia-Ucraina, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streamingL’Italia e Ucraina si affronteranno nella terza e ultima settimana della Nations League femminile di volley 2026.

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